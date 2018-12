Le Téléthon à Concorde menacé à cause des gilets jaunes?

La 32e édition du Téléthon doit se tenir vendredi 7 et samedi 8 place de la Concorde à Paris avec, comme toujours, un grand plateau télé prévu le samedi soir. Mais ce site parisien est particulièrement anxiogène depuis le début de la manifestation des gilets jaunes.

Les autorités craignent encore des débordements et des violences, peut-être encore plus importants que le 1er décembre. En ce sens, maintenir le marathon caritatif à cet endroit est-il toujours possible? Les conditions de sécurité sont-elles réunies? Ces questions se posent.

Les deux grandes bulles transparentes censées accueillir le plateau télé, le standard téléphonique pour recevoir les dons, les invités, les malades, l'arrivée de la marche des maladies rares et les célébrités qui viendront se produire bénévolement, demandent une certaine logistique. Et elles sont d'ailleurs installées.

Le #Téléthon2018 pose son plateau télé place de la Concorde, une impressionnante bulle transparente pic.twitter.com/WikXt8UbYi — Bénédicte Oisel (@benanegatif) 4 décembre 2018

Cependant, l'AFM-Téléthon et France Télévisions étaient ce mardi 4 après-midi un peu entre deux eaux.

Contacté par France-Soir, le service de communication de l'AFM-Téléthon n'était pas en mesure de répondre sur le maintien ou non de l'émission place de la Concorde.

De son côté, France Télévisions a déclaré que "pour l'instant" il n'y a pas lieu de déplacer le marathon télévisuel mais le groupe attend tout de même un retour de la Préfecture de police concernant le dispositif de sécurité, qui pourrait ainsi bien plus important que prévu.