Le tournage de la nouvelle saison de "Pékin Express" brutalement interrompu

La nouvelle saison "all stars" de Pékin Express est en suspens. Le tournage, qui a débuté en Russie mi-août, a été interrompu faute d'autorisations nécessaires pour traverser la Mongolie (avant de filer vers le Kazakhstan et la Chine).

Tous les candidats, qui sont d'anciens participants à des saisons précédentes, membres de la production et le présentateur Stéphane Rotenberg ont été rapatriés à Paris. Le tournage ne devrait reprendre que fin septembre/début octobre.

Comme l'a indiqué le journaliste Thierry Moreau sur Twitter, ce contretemps devrait engendrer de forts surcoûts par rapport au montant global qu'aurait dû coûter la saison sans pépin. Côté montage aussi ce sera sans aucun doute un énorme casse-tête.

Malgré tout, M6 et la production de l'émission d'aventure comptent toujours proposer cette nouvelle saison à l'antenne en 2020.

Les candidats qui participent à cette saison all stars sont les suivants: Laetitia et Aurélie (saison 12, en cours de diffusion sur M6), Mathieu et Thomas (saison 12), Maxime et Alizée (saison 11), Maurice et Thierry (saison 11), Julie et Denis (saison 9), Fabrice et Ingrid (saison 7), Cécilia et Mathieu (saison 5) et Aurélie et Pauline (saison 3).

A noter que les téléspectateurs peuvent toujours profiter de la saison 12, en cours de diffusion sur M6. Pékin Express: la route des 50 volcans rendra son verdict lors de la grande finale le jeudi 19 septembre.