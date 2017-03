Léa Salamé a accouché de son premier enfant: c'est un garçon

Alors que Laurent Ruquier confirmait samedi 11 que son ancienne chroniqueuse, Léa Salamé, était bien en couple avec Raphael Glucksmann, La Parisienne annonce ce mardi 14 que la journaliste a accouché de son premier enfant.

C'était un secret de polichinelle: même si la journaliste et l'essayiste n'ont jamais officialisé leur relation, plusieurs bourdes et des photos dans certains magazines avaient dévoilé leur idylle.

Raphael Glucksmann et Léa Salamé se sont rencontrés le 14 novembre 2015 lors d'une émission spéciale, On est tous solidaires, après les attentats au Bataclan et dans les rues de Paris.

La grossesse de la journaliste avait été annoncée par mégarde par Nathalie Kosciusko-Morizet lors d'un interview en direct. Alors que Léa Salamé l'avait questionné sur ses rapports tendus avec François Fillon alors qu'elle était enceinte, celle qui était à l'époque candidate aux primaires de la droite lui avait rétorqué: "Ce n'est pas particulier à François Fillon, ce n'est pas particulier à la classe politique, c'est un problème qui traverse la société française, c'est un problème de regard. Et vous le savez bien puisque c'est votre situation actuellement".

La journaliste de 37 ans menait un interview tous les matins dans la matinale de France Inter, présentait l'émission culturelle Stupéfiant! et coanimait L'Emission politique avec David Pujadas sur France 2 avant qu'elle parte en congé parental en février dernier.

Et même si cette grossesse n'était "pas prévue", Léa Salamé et son compagnon Raphael Glucksmann sont aujourd'hui parents d'un petit garçon, dont on ignore encore le nom, né dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13.

"Si tout va bien, je devrais être là pour les soirées électorales" avait précisé la jeune maman à Europe 1 le 30 novembre dernier.