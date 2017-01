Lego: un réseau social dédié aux enfants désormais disponible (VIDEO)

Ils ont désormais leur propre réseau social. Le géant du jouet, Lego, vient de développer une plateforme uniquement destinée aux enfants de moins de 13 ans, soit l'âge en dessous duquel les jeunes ne peuvent pas s'inscrire sur Facebook. Baptisé Lego Life, le site est complètement gratuit et permet à ses utilisateurs de partager leurs réalisations en Lego, de suivre différents profils mais aussi d'aimer des publications et d’écrire des commentaires uniquement avec des emojis. Il est également possible de relever des défis de construction et de visionner des vidéos de la marque.

Mais pour éviter tout problème lié à la sécurité (cyberintimidation ou encore le partage d'informations privées comme les mots de passe et les numéros de téléphone), la marque de jouets a consacré un dossier aux parents, dans lequel sont inscrits les conseils à suivre pour permettre à son enfant de naviguer sur Internet sans souci. Il est ainsi conseillé à l'enfant d'être prudent, de rester calme, de respecter les autres mais aussi de bien s'amuser.

Lors de l'inscription, aucune donnée personnelle de l'enfant n'est requise. La plateforme demande uniquement une adresse email des parents pour créer un compte. Quant au pseudo utilisé sur le site, les jeunes ont le choix entre plusieurs noms, proposés par un générateur aléatoire de pseudonymes. De plus, les petits ne peuvent pas mettre en ligne de photos personnelles: ils peuvent en revanche créer leur propre avatar.

Destinés aux enfants de 8 à 12 ans, Lego Life est disponible depuis ce mardi aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Une application est également disponible et accessible sur iPhone et iPad.

(Voir ci-dessous la vidéo de présentation de Lego Life):