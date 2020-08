L’émission Koh Lanta revient (déjà)

La 22e saison de Koh Lanta sera diffusée à partir du vendredi 28 août. TF1 surfe sur la vague d’un succès retrouvé.

Pendant le confinement, les Français se sont en effet passionnés pour le jeu d’aventure de TF1 – dont les longueurs des épisodes avaient été aménagées pour tenir jusqu’au 5 juin. Ils étaient plus de 7 millions le vendredi soir devant leurs télévisions, un record depuis 2014.

Si le principe du jeu présenté par Denis Brogniart reste le même – « il n’en restera qu’un » -, Koh Lanta se renouvelle encore. Ce sont en effet quatre équipes de six aventuriers qui s’affronteront pour cette saison baptisée

« Les quatre terres ». Mieux encore, ils seront les dignes représentants des régions françaises, rassemblées en Nord, Sud, Ouest et Est.

Le jeu évolue

Même si l’organisation du tournage, aux île Fidji, a dû sérieusement être revue (quatre camps, des épreuves adaptées…), la productrice Alexia Laroche-Joubert se frotte déjà les mains :

« Toute l’équipe de production a redoublé d’imagination pour offrir aux téléspectateurs une aventure inédite et riches en rebondissement »

Une chose ne change pas, la production et la chaîne entretiennent savamment le suspense d’avant diffusion en distillant savamment les informations. Une intervention de Denis Brogniart expliquant les nouveautés est ainsi diffusée sur YouTube depuis le jeudi 6 août, où l’on apprend notamment que l’équipe perdante du jeu de confort sera exilée sur un îlot durant 24 heures.

A peu près au même moment, les prénoms, âges et photos des vingt-quatre candidats ont été dévoilées. Peu de changement à ce niveau, le casting hommes et femmes, jeunes et plus vieux, sportifs et moins sportifs ressemble fortement à celui des saisons précédentes.