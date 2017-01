"Les 12 coups de midi": Jean-Luc Reichmann explique pourquoi il a révélé l'élimination de Christian à l'avance (VIDEO)

Christian Quesada, le plus grand maître des "12 Coups de Midi", a été éliminé samedi 14 janvier, après 193 participations et une belle cagnotte de 809.392 euros (sommes des vitrines comprises). Jean-Luc Reichmann, animateur de l'émission diffusée tous les midis sur TF1, avait su garder le secret jusqu'au dernier moment. Quasiment en tout cas. Car dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14, à minuit précise, il a publié sur son compte Facebook un long message rendant hommage à celui qu'il surnomme "Le Professeur".

"Votre merveilleuse aventure restera pour tous une très forte émotion de télévision, un moment inoubliable de notre émission" a notamment écrit Jean-Luc Reichmann dans un texte rempli d'émotions. Le hic, c'est que du côté du producteur du jeu, chez Endemol, ainsi que chez TF1, on n'a pas très bien pris ce "spoiler" (terme consacré lorsqu'un suspense est tué dans l'œuf). En effet, selon des propos recueillis par le Parisien auprès d'un cadre de TF1, "c'est un manque de respect pour les téléspectateurs". Du côté d'Endemol, on explique même que Jean-Luc Reichmann "ne supportait plus Christian", qu'il l'aurait donc fait exprès et que "ce n'est pas très malin de sa part".

Lundi 16, Reichmann est apparu plutôt complice avec Christian Quesada, lors d'un direct publié sur le Facebook de TF1, répondant ainsi à ses détracteurs. Il a également expliqué avoir voulu "remercier Christian en premier parce qu'il a été sollicité, traqué, suivi sans arrêt et il a résisté. C'était ma manière à moi de le remercier". Et pour clôturer le sujet, il a tout de même concédé: "J'ai dégainé un peu vite... mais j'ai dégainé le premier quand-même".

(Voir ci-dessous l'enregistrement du Facebook live TF1avec Christian Quesada et Jean-Luc Reichmann)