"Les 12 coups de midi": l'emblématique candidat Christian éliminé, émotion sur le plateau (VIDEO)

Il est le candidat de l'émission "Les 12 coups de midi" sur TF1 le plus célèbre. Après 193 émissions et plus de 800.000 euros de gains, Christian Quesada a été éliminé ce samedi 14. Il avait rejoint l'émission en juillet dernier et était resté "maître de midi" depuis.

Très ému après avoir passé 7 mois dans l'émission, ce père de famille a prononcé un discours après sa défaite: "je vais avoir du mal à trouver les mots pour dire comment ce bouleversement a été énorme, ça va au-delà de mes nombreuses participations depuis si longtemps. Je pense qu'il me faudra du temps pour trouver la simple formulation du +merci+. Merci à toute l'équipe. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, à mes enfants, à ma chérie, à mes proches, ma famille. Merci pour cet élan de sympathie quotidien, des personnes qui viennent dans la rue m'encourager. Merci à ces personnes qui savent que cette aventure a changé ma vie. A toutes ces personnes, je multiplie les mercis".

De son côté, l’animateur Jean-Luc Reichmann a publié un message touchant sur son compte Facebook, pour saluer le parcours du candidat qu'il surnommait "le professeur". "Vous quittez ainsi les 12 Coups après 193 participations et une cagnotte record de 809.392 euros que vous avez également fait gagner à nos téléspectateurs ... Ça fait rêver! Outre cela, votre merveilleuse aventure restera pour tous une très forte émotion de télévision, un moment inoubliable de notre émission.Vous qui, à votre arrivée, n’aspiriez qu’à rendre hommage à votre Maman, fan invétérée de notre rendez-vous, grâce à elle, grâce aux 12 Coups, grâce à TF1, Vous qui n'aviez pas le sou, allez pouvoir à 52 ans manger à votre faim et déguster l'avenir bien plus sereinement avec Robin et Clément vos deux magnifiques enfants". Et d'ajouter: "Félicitations à Vous Christian, oui Vous majuscule pour vos impressionnantes connaissances, pour vos démentielles performances sur la piste de danse, pour votre endurance et votre bienveillance à l'égard de nos équipes".

Christian reviendra dans Les 12 coups de midi dimanche 15 pour récupérer son gros chèque de 809.392 euros.

