"Les Anges 9": Shanna et Kim partagent une photo très sexy de leurs retrouvailles à Miami (PHOTO)

Shanna Kress et Kim Glow, que les téléspectateurs ont découvert dans l'émission Les Marseillais, sont actuellement en vacances à Miami, en Floride sur la côte est des Etats-Unis. Une façon pour Shanna de prendre du bon temps avec sa meilleure amie après sa récente rupture avec Thibault.

Kim, elle, participe au tournage des Anges de la téléréalité 9 mais pas Shanna, qui avait annoncé sa venue à Miami sur son compte Snapchat. Ses fans avaient alors cru à tord qu'elle serait prochainement à l'écran sur NRJ12.

"Je ne me sens plus à ma place dans un programme. Je ne me sens pas au-dessus ou autre, mais c'est simplement que je n'y arrive plus" avait-elle expliqué sur son compte Twitter.

Les deux jeunes femmes se retrouvent donc en marge du tournage de l'émission et ont publié jeudi 16 des photos très sexy de leurs moments entre copines où elles affichent sans complexe leurs courbes.

Une manière pour la récente célibataire de prendre du recul et de s'éloigner des rumeurs. En effet depuis l'annonce de sa rupture avec Thibault, annoncée sur les réseaux sociaux le 1er février dernier, Shanna doit faire face à de nombreuses on-dit.

Outre les nombreuses personnes qui dénoncent une fausse rupture, chacune de ses sorties est scrutée par les fans. Et lors de son séjour à Paris, elle avait dû se justifier après avoir publié des photos avec un jeune homme qui n'était autre qu'un "ami depuis dix ans".

Les deux jeunes femmes s'offrent donc des vacances avec une amie commune, Gabriela Suares, et dévoilent des photos sexys de leurs fessiers.