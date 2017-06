"Les Anges de la téléréalité": découvrez les deux beaux gosses célèbres recalés par la jolie Barbara Lune (vidéo)

Interview vérité. Barbara Lune, chanteuse invitée de la saison 9 des Anges de la téléréalité -avec pour mission de coacher les autres candidats pour l'hymne de l'émission- a fait quelques révélations croustillantes lundi 5 dans le bain du bloggeur people Jeremstar.

La voix de la jeune femme n'est pas son seul atout. Son joli minois et sa plastique de rêve en ont fait chavirer plus d'un… et certains étaient connus, voire même ultra célèbres.

En 2009, la chanteuse des Anges a partagé la scène avec le crooner Enrique Iglesias, le temps d'une chanson. Quelques minutes hors du temps qui ont suffi au beau gosse espagnol pour succomber aux charmes de la jeune femme. "Sur scène, il a été très tactile, il a essayé de m’embrasser à un moment donné. Et moi, j'ai reculé la tête parce que je pensais à mon mec à ce moment-là et je ne voulais pas que mon mec soit déçu" a-t-elle expliqué, sans donner de plus amples détails.

Mais ce n'est pas le seul people qui a essayé de draguer Barbara ces dernières années. Un petit frenchie a pris un râteau de sa part. Il s'agit de… Kendji Girac. "Oh il m'a juste dragouillé dans une soirée où je travaillais. Je ne l'ai même pas reconnu le pauvre. On a commencé à discuter, je lui ai demandé son prénom, il m’a répondu Kendji, j’étais très très mal…" a-t-elle confié à Jeremstar, un peu (beaucoup) gênée. Tout ça s'est passé à Saint-Tropez. Mais devenir la bella de Kendji? Très peu pour elle.

"Il m’a trouvée très jolie, on a commencé à sympathiser. J’allais aux toilettes, il m’a croisée, il m'a retenu… Il voulait mon numéro de téléphone… Mais je veux un homme pour une vie, pas pour une nuit" a-t-elle conclu, avouant même que le chanteur lui avait demandé de taire cet épisode.