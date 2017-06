"Les Anges de la téléréalité": enfin le bisou entre Julien et Milla, Emilie balance une bombe sur Thomas (vidéo)

Les fans non initiés attendaient cela depuis longtemps. Dans les Anges de la téléréalité saison 9, la belle Milla et le sexy Julien se sont enfin embrassés -dans l'épisode 95 diffusé jeudi 15 sur NRJ12- après que le jeune homme ait réalisé le rêve d'enfant de la bimbo. A savoir: danser la chorégraphie de Dirty Dancing sur la chanson The time of my life de Bill Medley et Jennifer Warnes.

Comme promis avant ce petit défi entre eux deux, Milla a rejoint Julien au milieu de la pièce après cette danse romantique, et l'a embrassé amoureusement, déclenchant l'hystérie de certains fans sur les réseaux sociaux. D'autres ont préféré pointé le ridicule de la situation car, dans la vraie vie, Milla et Julien se sont déjà séparés. Le tournage de l'émission date en effet de plusieurs mois.

Ces deux là ne sont pas les seuls à avoir créé le buzz dans ce fameux 95e épisode qui fait tant parler. Emilie -que l'on a vu naître dans ce milieu de la téléréalité en participant à Friends Trip avec ses amis Ricardo et Clément- a, elle, lancé un pavé dans la mare quant au couple Rawell/Thomas, deux Marseillais assez véhéments quand ils se disputent. Elle a révélé que le jeune homme –avec lequel elle a eu une histoire d'amour- lui avait envoyé des messages alors même qu'il était en couple avec Rawell.

Et pour envenimer encore plus la situation, et se venger de ce que lui a fait subir le boxeur, elle a aussi dit qu'elle avait toujours des sentiments pour lui. Quand Thomas va retrouver Rawell après sa sortie en mer, les murs de la villa des Anges risquent de trembler. Suite dans l'épisode 96 ce vendredi 16…