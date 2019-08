"Les Demoiselles du Téléphone": la saison 5 a déjà été tournée

Décidément, les séries espagnoles ont le vent en poupe. Après la très attendue saison 3 de La Casa de papel, révélée le 19 juillet, Netflix a mis en ligne une nouvelle saison d'une autre de ses séries espagnoles qui cartonnent: Les Demoiselles du Téléphone (ou en VO Las Chicas del Cable).

La saison 4 n'est disponible que depuis vendredi et déjà des milliers de fans l'ont regardée en entier. Il y avait huit épisodes. Et comme tous les fans de séries, ceux des Demoiselles de Téléphone sont déjà impatients de voir la suite.

Sans vous dévoiler ce qui se passe dans la dernière saison, on peut d'ores et déjà vous dire qu'il y aura une saison 5 et qu'elle se déroulera pendant la guerre civile espagnole.

C'est le personnage de Lidia Aguilar (interprétée par Blanca Suarez) qui le révèle en voix-off, à la toute fin du dernier épisode de la saison 4.

Bonne nouvelle pour les impatients: il ne va peut-être pas falloir attendre si longtemps pour la saison 5 puisque Ana Polvorrosa, l'actrice qui joue le rôle de Sara, a révélé sur le site catalan RAC1 que les épisodes avaient déjà été tournés.

Le réalisateur Roger Gual a aussi confirmé cette information sur Instagram. Netflix n'a toutefois pas communiqué là-dessus, et n'a donc pas donné de date.

Autre information révélée par Roger Gual: la saison 6 est en phase de préproduction.