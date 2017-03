"Les 12 coups de midi": Christian Quesada tacle une internaute qui lui demande de l'argent

Il a remporté plus de 800.000 euros après plusieurs mois de participation au jeu des 12 coups de midi, présenté par Jean-Luc Reichmann tous les midis sur TF1. Christian Quesada, le plus grand maître de midi de tous les temps, avait fait preuve d'une grande générosité à sa sortie du jeu, en partageant une partie de ses gains avec la candidate qui l'a éliminé, en partant en voyage au Japon avec une amie et en gâtant son ex-femme. Mais mardi 14, il a semble-t-il mis sa bonne humeur et son altruisme de côté en faisant la leçon à une internaute sur Twitter.

Alors qu'une de ses fans sur Twitter lui demandait de l'aide car dans une situation financière très compliquée, il lui a répondu: "Déjà couper l'abonnement Internet, cela fais (sic.) des économies!"

@chris12mdm @BeguinMarie974 Un "professeur" qui fait une telle faute d'orthographe: "cela fais des économies"... fais ou fait ?!? — GINETTE NOLOT (@Granderouquine) 17 mars 2017

Un tacle qui n'a pas plu à d'autres followers qui lui ont fait remarquer la maladresse de ce message. Mais Christian Quesada ne s'est pas démonté pour autant, et a plaidé le pragmatisme dans un autre tweet: "Je suis juste réaliste ... quand je n'avais pas de sous je n'avais pas de tel pas de connexion chacun ses priorités".

Sur Twitter, il est aujourd'hui impossible de retrouver le tweet original, ni même le compte, de la personne qui disait: "Christian je suis à la rue le 14 mai j'ai un retar de loyer de 5000 euros j'en peu plus je veux mourir aide moi stp koi faire (sic.)". On ne sait pas si cette dame a trouvé une solution à ses problèmes ou a écouté Christian en coupant Internet…