"Les enfants de la télé" change de chaîne et d'animateur, France 2 et Laurent Ruquier héritent du bébé

Retour aux sources. Née sur France 2 en 1994, transférée sur TF1 en 1996, présentée sur cette chaîne par Arthur pendant 22 ans, l'émission Les enfants de la télé devrait prochainement revenir sur France Télévisions selon une information publiée ce vendredi 23 par Le Parisien.

Cela faisait plus d'un an que l'on n'avait plus entendu parler de cette émission culte, diffusée pour la dernière fois sur TF1 le 5 avril 2016. France 2, qui devrait donc récupérer ce divertissement, avait déjà fait savoir il y a quelques semaines qu'elle était intéressée pour l'adapter dans un format un peu différent de ce que les téléspectateurs ont connu pendant plus de deux décennies.

La chaîne du service public aurait même trouvé l'animateur qui reprendrait ainsi le fauteuil d'Arthur. Il s'agirait de Laurent Ruquier (les termes du contrat resteraient à finaliser), qui anime déjà On n'est pas couché le samedi soir. Une rumeur disait il y a quelques jours qu'un duo Michel Drucker-Thomas Thouroude était envisagé. Mais cela ne semble pas être le cas.

Par rapport au créneau, il n'est pour l'instant pas question de diffuser Les enfants de la télé en prime-time ou en access. France 2 aurait opté pour le dimanche après-midi. Sans doute après le déjeuner, et avant Vivement la télé de Michel Drucker.

Ni France 2 ni Laurent Ruquier n'ont confirmé cette information. Silence radio également du côté d'Arthur, qui tournait ce vendredi même deux nouvelles émissions de son divertissement Diversion, qui met en scène plusieurs numéros de magie, auxquels contribuent des célébrités invitées en plateau.