Les Gifs arrivent dans les commentaires sur Facebook

Pour célébrer les 30 ans des GIFs (Graphics Interchange Format), Facebook a annoncé jeudi 15 juin l'arrivée d'un nouveau bouton qui permet aux internautes de poster des images animées en commentaires. Le plus célèbre des réseaux sociaux était en phase de test depuis plusieurs semaines sur certains comptes. Cette nouvelle fonctionnalité est maintenant disponible chez tous les abonnés.

Les utilisateurs vont pouvoir cliquer sur le bouton "GIF" pour accéder à une base de données Giphy dans laquelle ils pourront entrer des mots clés. Grace à ça, ils trouveront les mini-vidéos en rapport aux mots qu'ils auront tapés. Les utilisateurs pourront ensuite choisir le GIF qu'ils veulent mettre en commentaire.

A noter, que les internautes pouvaient déjà publier des GIFS sur leurs profil mais ils devaient copier et coller un lien URL pour le poster. Il faut également préciser que depuis un certain temps, le bouton GIF est disponible sur "Messenger" (pour envoyer des messages privés) sur les téléphones portables (iOS et Android) et sur le site internet.

Pour célébrer cet anniversaire, le célèbre réseau social offre vingt GIFs maison réalisés en collaboration avec des personnalités d'Internet très célèbres aux Etats-Unis mais pas vraiment en France. Parmis eux: Joe Jonas (chanteur et acteur), Logan Paul Violen Benson (Youtubeur), Amanda Cerny (actrice) et Landon Moss (Youtubeur)… Ces GIFs exclusifs sont disponibles en tapant #GIFParty depuis les commentaires ou sur Messenger.

Rappelons que 13 milliards de Gifs ont été envoyés en 2016 sur Messenger, soit 25.000 images animées par minute.