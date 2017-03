"Les Marseillais South Africa": dispute entre l'infidèle Paga et Adixia, la candidate en pleurs et "perdue"

Entre vexation, reproche et tristesse, c'est un ascenseur émotionnel qu'a vécu Adixia. La candidate des Marseillais South Africa a fondu en larmes dans l'épisode du lundi 27. Trompée par son époux Paga, la jeune femme a tenu à s'expliquer avec lui. Mais plutôt que d'apaiser le couple, la discussion est tournée en eau de boudin.

Lundi matin, Adixia et Paga ont pris le temps de discuter dans le salon de la villa pour tenter de mettre les choses au clair après la tromperie du Phocéen. En évoquant son adultère avec Manon, il s'est justifié auprès de sa partenaire en lui faisant des reproches: "Ça m'a ouvert les yeux. Je t'ai vue te dégrader. Je voulais te faire changer tous les jours et tu voyais que j'essayais. (...) Pourquoi tu as changé ? Que ce soit ta couleur de cheveux, que ce soit dans l'esthétique... je t'ai vue ne plus faire de sport, ne plus danser, ne plus être joyeuse avec moi...", s'est-il exprimée dans des paroles rapportées par Télé-loisir.

Des reproches qu'Alixia encaisse sans nier: "A un moment, je ne me sentais pas bien en moi. Tu as été trop sur moi. Tu m'as trop étouffée. J'avais l'impression de ne pas être à la hauteur, j'ai donc changé physiquement. La fille d'avant, c'est la fille d'avant. Les gens changent. J'ai 24 ans! J'attrape de la maturité c'est comme ça", explique la Belge.

Plutôt que de déboucher sur un terrain d'entente, la discussion a fini par mal tourner. Le jeune homme s'est réfugiée dans sa chambre où ils s'est écroulé, en pleurs. Après lui avoir reproché de fuir la conversation, Adixia l'a imité en rejoingnant sa propre chambre. Egalement en larmes, elle s'est confiée à Stéphanie et Jessica qui l'ont finalement rejointe: "Je suis perdue. Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Je l'aime toujours Paga, je l'aime (...) j'arrive pas à digérer. Faudra du temps, je sais pas... Mais pour le moment, je ne sais pas".