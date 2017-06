"Les Marseillais": Jessica et Thibault pris en flagrant délit de bisou (vidéo)

"J’ai le droit d’être avec mes potes! Donc non, je ne suis pas en couple, si c’était le cas, je vous le dirais. Ne vous inquiétez pas" déclarait Jessica Thivenin il y a quelques semaines. La blonde incendiaire star du programme Les Marseillais sur W9 aurait-elle menti sur la nature de la relation qui la lie à Thibault Kuro?

Le beau gosse de 26 ans, qui a fait partie de l'aventure lors des deux premières saisons, séparé de Shanna Kress depuis quelques mois, a été vu à plusieurs reprises très proche de Jessica, qu'il connaît depuis quatre ans. Et si les deux comparses ont essayé d'être discrets sur les réseaux sociaux, jouant la carte amicale à 100%, ils ne vont pas pouvoir passer incognito encore trop longtemps puisque leur couverture est tombée jeudi 8.

Le bloggeur people Jeremstar a dévoilé une vidéo prise en boîte de nuit où les deux tourtereaux sont collés-serrés. La scène volée montre même un bisou furtif.

Sur les réseaux sociaux, après la diffusion de ces images, les commentaires ont fusé. Certains internautes n'ont pas été tendres avec Jessica à cause de son histoire avec Nikola Lozina. Pour rappel, le Belge et la Marseillaise, qui vont certainement se retrouver dans la nouvelle saison des Marseillais vs le reste du monde, se sont séparés il y a quelques mois après des révélations sur les tromperies du jeune homme. Mais ce dernier avait retourné la situation à son avantage, se mettant notamment Julien Tanti, un ex de Jessica, dans la poche.

Tu es en couple avec ta cherie depuis plusieurs année je comprends pas ton attitude #pastchatcheur — Thibault Garcia (@ThibaultGarcia) 29 mai 2017

L'ambiance sur le tournage de l'émission promet. Surtout que Thibault pourrait effectuer son retour dans le monde de la téléréalité. Des négociations seraient effectivement en cours entre lui et W9 (ce qui explique aussi sa discrétion sur sa relation avec Jessica).