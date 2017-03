"Les Marseillais South America": Montaine en couple avec le footballeur de l'OM Maxime Lopez? (PHOTO)

Les mondes de la téléréalité et du football se mélangent décidément très souvent de nos jours. Après Emilie Nef Naf (Secret Story) qui est en couple depuis plusieurs années avec Jérémy Ménez (Girondins de Bordeaux), avec qui elle a deux enfants, Mélanie Da Cruz (Secret Story, Les Anges, Friendstrip) qui roucoule avec Anthony Martial (Manchester United), ou encore Emilie Fiorelli (Secret Story aussi) qui file le parfait amour avec M'Baye Niang (Watford), la sexy Montaine des Marseillais South America serait également tombée dans les bras d'un footballeur français. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Maxime Lopez, milieu de terrain de… l'Olympique de Marseille.

La belle Marseillaise de 21 ans, que certaines rumeurs disaient pourtant en couple avec Thibault Kuro (ex participant de l'émission, séparé depuis peu de Shanna Kress), serait tombée sous le charme du jeune homme de 19 ans. Montaine partage régulièrement son quotidien avec ses fans sur Snapchat, et mercredi 22, elle a publié une photo où on la voit très proche et très complice avec Maxime Lopez. Instantanément, les fans qui suivent tous les soirs son aventure dans Les Marseillais South America sur W9, on fait le rapprochement. Car dans l'émission, la jeune femme a un maillot du footballeur de l'OM au dessus de son lit.

Donc Montaine des marseillais sort avec Max Lopez OK. Vive l'argent hein pic.twitter.com/QPc07mIZTw — Fabien (@fabien_salvat) 22 mars 2017

Rien ne dit pour l'instant si les deux tourtereaux étaient ensemble avant le tournage de W9, qui remonte à plusieurs mois. Si c'est le cas toutefois, Maxime Lopez ne doit pas passer une super semaine malgré sa sélection avec l'équipe de France U20. Car dans l'épisode de mercredi, Montaine s'est fortement rapprochée de son ex, Julien Tanti. Après un baiser langoureux, on sait d'après les extraits de l'épisode de ce vendredi 24 qu'ils ont passé la nuit ensemble…