"Les Marseillais": "Ma fille est devenue une garce à la télé", confie la mère de Jessy Errero (photo)

La rupture entre Jessy Errero et la production des Marseillais de W9 est consommée. Mais l'image que la jeune femme a donnée d'elle à la télévision risque de la poursuivre encore un moment. Surtout si ses proches, sa mère en l'occurrence, témoignent dans les médias.

Elise, sa maman, a en effet confié à 20 Minutes combien ça avait été difficile pour elle et son mari de voir sa fille changer, au point de devenir une "garce". "Elle faisait des +shooting+ nus, elle avait perdu tout respect même par rapport à nous, toute valeur. Ma fille est devenue une garce à la télé. Ça a été désastreux", a-t-elle ainsi déclaré mercredi 11.

Jessy a en effet vécu des moments compliqués à cause de la téléréalité. Si elle est restée simple au début, tissant des liens d'amitié très forts avec Jessica Thivenin, et ne s'affichant pas trop sur les réseaux sociaux, elle a rapidement succombé au vice de ce milieu, enchaînant les "booking" (sorties en boite de nuit payées) et les placements de produits.

Cela, sa mère ne lui a jamais reproché. "Elle gagnait ses sous, c’était très bien", a-t-elle notamment dit. Mais ensuite, Jessy, sans doute poussée par la production des Marseillais, a changé de personnalité, sortant avec plusieurs garçons et trompant même son chéri Valentin Léonard (rencontré sur le tournage des Marseillais South America). La goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Ses parents, tristes de voir leur fille partir à la dérive, lui ont remonté les bretelles, et la jeune femme s'est vite rendu compte qu'elle s'éloignait de ses valeurs. Si bien qu'il y a quelques semaines, après avoir réussi à reconquérir Valentin, elle a coupé tous ses liens avec Les Marseillais. Elle refuse aussi de refaire une téléréalité si c'est sans Valentin.