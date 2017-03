Les stars de "The Big Bang Theory" baissent leur salaire pour aider deux collègues

C'est la sitcom la plus populaire aux Etats-Unis depuis dix ans, et grâce aux excellentes audiences qu'elle réalise toujours, les fans auront droit à deux saisons supplémentaires. Les producteurs de la série The Big Bang Theory, diffusée en France sur NRJ12, sont pourtant dans la tourmente. Deux actrices principales -qui n'étaient pas présentes aux origines de la série- pourraient en partir si les conditions salariales qu'on leur propose n'évoluent pas, selon une information publiée par Variety mardi 28.

Mayim Bialik et Melissa Rauch, qui incarnent respectivement Amy Farrah Fowler et Bernadette Maryann Rostenkowski, souhaitent en effet être payées autant que leurs camarades, les cinq acteurs historiques de la sitcom: Kaley Cuoco (alias Penny), Jim Parsons (Sheldon Cooper), Johnny Galecki (Leonard), Simon Helberg (Howard) et Kunal Nayyar (Rajesh). Chacun empoche un joli pactole de près d'un million d'euros par épisode. Pendant que leurs collègues ne touchent que 190.000 euros environ.

Mais pas d'animosité ni rivalité entre les acteurs. Au contraire. Les cinq stars ont d'ailleurs accepté chacune de diminuer leur salaire de près de 95.000 euros par épisode pour que Mayim Bialik et Melissa Rauch soient mieux rémunérées. Ce qui ferait plus de 475.000 euros supplémentaires (soit un salaire pour chacune de 425.000 euros environ par épisode), à diviser en deux parts égales pour les deux actrices… qui réclament beaucoup plus à la production.

Les négociations sont toujours en cours alors que le début du tournage de la saison 11 approche. A noter que chaque saison comporte 48 épisodes. Avec 425.000 par épisode, Mayim Bialik et Melissa Rauch empocheraient 40,8 millions d'euros sur les deux prochaines saisons, mais puisqu'elles ne sont pas d'accord, elles pourraient toucher beaucoup plus… ou tout perdre.