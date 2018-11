Les téléspectateurs de TPMP en ont marre des gilets jaunes

Cyril Hanouna s'est autoproclamé porte-parole des gilets jaunes à la télévision. C'est en ce sens qu'il s'accorde beaucoup de temps dans Touche pas à mon poste pour parler de cette mobilisation nationale.

Alors après avoir reçu quatre représentants médiatiques du mouvement mardi dernier sur TPMP, il en a invité deux autres lundi 26 au soir aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) et de l'écologiste Julien Bayou.

A partir de 20h45, l'antenne de C8 n'a plus été occupée que par ce sujet. Ce qui n'a pas du tout plu aux fans de TPMP, qui ont confié leur mécontentement sur Twitter ensuite.

Tres déçue d Hanouna dans ces débats. Trop politiquement correct maintenant... — corienga (@corienga) 27 novembre 2018

C'était bien relou en tout cas vivement que ça passe qu'on puisse se marrer à nouveau — Dino (@YadisTV) 27 novembre 2018

Émission de divertissement ? ? Insupportable hier... ou est passé TPMP? — Vanessa E. (@Vanessa_daw) 27 novembre 2018

TPMP devient trop politique Si c'est pur faire de l'audience, c'est nul. J'ai changé de chaine. — Jean Marc Kokel (@JmKokel) 27 novembre 2018

@Hanouna tâchez de rester neutre quand vous avez la prétention d animer un débat politique. — Ita (@ita82000) 26 novembre 2018

En effet les téléspectateurs ont fait connaître leur ras-le-bol de voir leur émission favorite, habituellement consacrée au divertissement et à l'actualité people ou télévisuelle, accaparée par des sujets politiques.

Beaucoup ont de plus reproché à Cyril Hanouna de ne pas rester neutre dans le traitement de l'actualité gilets jaunes, et parfois même de se moquer voire de censurer certains propos, en coupant notamment la parole à Maxime Nicolle (un des huit représentants autoproclamés par un communiqué posté lundi) et à Benoît (un autre gilet jaune), ayant une vision différente des actions à entreprendre pour faire plier le gouvernement sur la question des taxes.

De nombreux téléspectateurs ont quitté C8 lundi soir, et menacent de ne plus y revenir tant que la mobilisation des gilets jaunes sera en cours.