"Les Terriens du dimanche": Ardisson recrute JeremStar, le bloggeur révèle son salaire

Thierry Ardisson a récemment recruté le bloggeur Jeremstar comme chroniqueur pour sa nouvelle émission Les Terriens du dimanche. Et c'est sur le plateau de Touche pas à mon poste qu'il a expliqué les raisons de son choix: "Il est venu dans mon émission comme invité et je me suis dit que ce mec était super malin, intelligent, travailleur. Moi, j'avais un concept où je mettais les invités dans la baignoire mais je ne l'ai jamais fait. Et moi, je n'y allais pas dans la baignoire alors que lui, il y va", a-t-il expliqué précisant qu'il "faut de tout pour faire un monde".

Egalement invité sur le plateau de l'émission, le spécialiste de la téléréalité a répondu à certaines questions indiscrètes posées par Cyril Hanouna dont l'une d'elles abordait son salaire. Et il a déclaré, à demi-mot, qu'il gagnait entre 1.500 et 2.000 euros par émission. Une jolie somme pour ce bloggeur de 27 ans, connu notamment pour interviewer des stars de téléréalité dans sa baignoire.

Sur Instagram, il avait d'ailleurs fait part de sa joie de se lancer dans cette nouvelle aventure à partir de la rentrée. "Je suis heureux et très fier d’intégrer l’équipe de Thierry Ardisson à la rentrée, voire même ému", avait-il ainsi déclaré. Et d'ajouter: "Je suis super heureux, puisque forcément Thierry Ardisson ça reste la consécration et le summum, et surtout le meilleur interviewer de France. Avec des concepts et des émissions cultes que je regardais quand j’étais petit avec mon père".

Pour rappel, la nouvelle émission animée par Thierry Ardisson sera diffusée tous les dimanches soirs. Outre JeremStar, les téléspectateurs retrouveront Gilles William Goldnadel, Natacha Polony, Franz Olivier Giesbert, Haroun, Hapsatou Sy, Raquel Garrido, Eric Brunet, Tanguy Pastureau, Stéphane Etcheverry et bien évidemment Laurent Baffie.