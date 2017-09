"Les Vacances des Anges 2": Sarah Lopez et Vincent Queijo se sont séparés

Ce n'était pas vraiment un mystère, mais cela nécessitait tout de même confirmation. Vincent Queijo et Sarah Lopez, que l'on avait découvert pour la première fois ensemble à l'écran dans la saison 10 de Secret Story, ont officialisé ce mardi 5 la fin de leur relation amoureuse, qui durait depuis plus d'un an.

Depuis plusieurs semaines, les désormais deux ex-amants ne s'affichaient plus ensemble sur les réseaux sociaux. Ils ne s'évoquaient plus non plus l'un l'autre comme ils avaient l'habitude de le faire. Cela avait donc mis la puce à l'oreille de leurs fans.

Ce mardi, ils se sont donc chacun emparés de leurs réseaux sociaux pour expliquer ce qui les avait menés à prendre une telle décision. "Vincent et moi, c'est terminé. Cette décision n'a pas été facile à prendre pour nous, vous l'imaginez bien. C'est sûrement la raison pour laquelle nous avons mis du temps à nous décider. Oui, nous y avons cru et nous avons tenté de consolider notre relation. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Pas parce qu'il n'y a plus du tout d'amour mais parce que nous n'étions plus tout à fait heureux ensemble", a ainsi déclaré la jeune femme, dont les mots ont été sensiblement repris par Vincent.

Si la séparation est douloureuse, les deux candidats de téléréalité, qui revenaient tout juste du tournage des Vacances des Anges 2 en Grèce (en cours de diffusion sur NRJ12), où ils s'étaient d'ailleurs fiancés, restent en bons termes. "Vincent est une très belle personne qui a toujours respecté ma famille, mes amis et moi-même", a ajouté Sarah.

Pour les fans qui regarderont l'émission dans les jours à venir, les images du couple, qui n'en est plus un, auront certainement un goût amer.