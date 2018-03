Ligue des champions: le PSG peut se qualifier face au Real Madrid si…

Il y a 116 ans, jour pour jour, naissait le Real Madrid. Quel meilleur cadeau pour un club et ses supporters qu'une qualification en quarts de finale de Ligue des champions?

Ce mardi 6 au soir, les joueurs de Zinedine Zidane ont l'occasion de fêter comme il se doit l'anniversaire de leur club, mais surtout de faire un pas de plus vers une treizième coupe aux grandes oreilles (la "decimotercera"). Sauf que sur leur route se trouve le Paris Saint-Germain, gonflé à bloc malgré la défaite 3-1 en huitième de finale aller.

Pour réaliser l'exploit, et effacer la frustration de la remontada du FC Barcelone l'année dernière, au même stade de la compétition, le PSG compte évidemment sur ses supporters et un Parc des Princes plein à craquer, mais aussi sur un scénario favorable. Et il n'y en a pas qu'un.

Le score parfait serait 2-0. Adrien Rabiot ayant marqué un but au Santiago Bernabeu, le PSG peut se contenter de ne faire trembler les filets "que" deux fois s'il défend bien et n'en encaisse aucun. La fameuse règle du but à l'extérieur permettrait au club de la capitale de se qualifier puisqu'au cumul des deux matches, les deux équipes seraient à égalité (3-3). Et dans cette configuration là, l'équipe qui a marqué le plus de buts à l'extérieur l'emporte. Ici, Paris, en l'occurrence.

Le hic, c'est que le Real Madrid a toujours marqué en Ligue des champions cette année. Du coup, on peut raisonnablement penser qu'Areola ne pourra pas tout arrêter. Mais il ne faudra alors pas paniquer. Car même en prenant un but, la qualification du PSG serait toujours possible.

Si le Real ne marque qu'un but, il faudra alors à Cavani et compagnie marquer un but de plus pour filer en prolongation et, là, marquer un quatrième but (sans en encaisser d'autre évidemment). Gagner 4-1 avant la fin du temps règlementaire serait encore mieux.

Par contre, si Cristiano Ronaldo, Kroos, Casemiro ou Asensio marquent plus d'une fois, la tâche sera bien plus compliquée pour le PSG car il faudra à tous les coups gagner par trois buts d'écart (5-2, 6-3, 7-4…).

Il ne reste plus qu'à croiser les doigts et y croire. Comme Neymar, qui regardera tranquillement le match de chez lui au Brésil.