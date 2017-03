Lily-Rose Depp: découvrez Ash Stymest, son petit ami mannequin (VIDEO)

C'est le nouveau couple du moment et pourtant leur idylle dure depuis près de deux ans. Lily-Rose Depp, la très jolie fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, roucoule en effet depuis 2015 dans les bras d'un mannequin britannique au look de bad boy: Ash Stymest.

Le jeune homme de 25 ans est donc plus âgé que Lily-Rose Depp (17 ans) qui, comme son chéri, commence à se faire un nom sur les podiums internationaux en tant que mannequin.

Les deux tourtereaux se sont d'ailleurs affichés amoureux et complices devant l'œil des photographes lors de la Fashion Week à Paris, qui s'est tenue début mars. Tous les deux ont un point commun, en plus d'exercer le même métier: elle comme lui sont les égéries du grand styliste allemand Karl Lagerfeld, pour lequel ils ont défilé en Chanel.

Très jeune, il a commencé à faire la couverture des magazines de mode et a notamment été à la Une du magazine Vogue japonais dès 2008. Il a également une expérience à la télévision puisqu'il a présenté en 2010 une émission appelée MTV Bang à la télé anglaise.

On ne sait pas encore si Johnny Depp approuve cette relation. La différence d'âge n'est pas le seul hic qui pourrait tendre les échanges entre Ash Stymest et son beau-père. Le jeune homme a une réputation sulfureuse avec tous ses tatouages. Il a déjà été marié avec une certaine Maille Doylle, avec qui il a eu une petite fille, cinq ans aujourd'hui, et qui s'appelle Summer.

Mais ce côté bad boy, Ash Stymest le doit aussi sans doute au fait qu'il ne "prend pas le monde de la mode au sérieux" comme il l'avouait récemment au site de mode Nylon.

Quoiqu'il en soit, la discrétion dont font preuve les deux jeunes gens, qui n'ont publié aucun cliché d'eux sur les réseaux sociaux, devrait rassurer quelque peu beau-papa et belle-maman.

(Découvrez ci-dessous le visage et la voix de Ash Stymest)