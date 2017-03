Sexy, nues ou complices: les stars qui ont marqué la Fashion week en images

La fashion week parisienne s'achevait mardi 7 et aura vu parmi les plus grandes stars, de la mode et d'ailleurs, assister ou participer aux défilés des plus grandes griffes comme Miu Miu, Louis Vuitton, Dior ou encore Stella McCartney.

L'ancienne miss France Malika Menard a assisté à plusieurs défilées comme celui de Paule Ka le mardi 28 février où elle apparraissait vétue d'une longue jupe destructurée et portant un tee-shirt noir totalement transparent laissant voir son soutien-gorge. La jeune femme a aussi opté pour une tenue sexy lors du défilé Guy Laroche: toute de cuir vétue elle portait un pantalon fendu sur toute sa longueur et retenu par des liens, laissant entrevoir une absence totale de culote.

Look @elisabettafranchi pour le défilé @guylarocheparis #pfw by @eloan_anquez Une publication partagée par Malika Menard (@malikamenard14) le 2 Mars 2017 à 4h23 PST

Dès le jeudi 2, Emily Ratajkowski ouvrait le bal au défilé Isabel Marant avec un top déstructuré faisant sensation, elle était ce jour là accompagnée de Gigi Hadid ou encore Alicia Keys. On retrouvait la bombe le mardi 7 apparemment nue sous une robe argentée Paco Rabanne à la soirée du magasine V.

Good morning! #emilyratajkowski #emrata Une publication partagée par Emrata addicted (@myqueenisemrata) le 9 Mars 2017 à 1h23 PST

La chanteuse Nicki Minaj a su créer l'événement en dévoilant sa poitrine généreuse aux objectifs des photographes durant le défilé Haider Ackermann, samedi 4. Sa chemise était en effet dépourvue de manche gauche et laissait alors un de ses seins, uniquement couvert d'un cache-téton, à l'extérieur de son vêtement.

#NickiInPARIS hit the wheel so hard make it rotate all my btchs get it, they make money all alone #HaiderAckermann show was flawless. @h.a Top: Mugler Shorts: Givenchy Shoes: Alexandre Vauthier Pasties: Agent Provocateur Rings: Pristine Shades: Veronique Leroy Une publication partagée par Nicki Minaj (@nickiminaj) le 4 Mars 2017 à 5h39 PST

La jeune Lily-Rose Depp était présente au défilé de la marque Chanel mardi 7 en compagnie de sa maman, Vanessa Paradis. A la veille de la journée de la femme, la jeune fille de 17 ans a déclaré son amour pour sa mère sur son compte Instagram: "Ma personne préférée au monde, ma maman" a-t-elle écrit sous une photo de sa mère. Une autre photo illustre la complicité évidente qui lie mère et fille.

Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) le 8 Mars 2017 à 9h03 PST

En marge de tout ces défilés, la fille de l'animateur de télévision Stéphane Rotenberg a affiché sa poitrine sur sa page Instagram. Uniquement cachée par un cache-téton, comme Nicki Minaj. Passionnée de mode, la jeune femme de 20 ans étudie cet art à Milan.