L'Italie réussit à Emily Ratajkowski, sexy en toute circonstance sur le tournage de "Welcome Home" (photo)

Décidément, l'Italie réussi à la belle Emily Ratajkowski. Elle est en effet dans la région de l'Ombrie, où elle tourne le prochain thriller de George Ratliff, Welcome Home. Après avoir fêté son anniversaire à la plage en compagnie de son amoureux, Jeff Magid, le mannequin est retourné au travail. En jean évasé et tout petit haut, laissant entrevoir sa taille de guêpe, Emrata a publié ce lundi 12 sur son compte Instagram une photo d'elle entre deux scènes.

Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'a laissé personne indifférent. En à peine une heure, le cliché a récolté plus de 125.000 likes et les fans se sont une nouvelle fois éblouis de la beauté du mannequin. Et son décolleté qui laissait entrevoir la naissance de ses seins a certainement beaucoup joué. Une tasse de café à la main, la belle se cambrait légèrement pour être toujours plus sexy face à l'objectif.

Monday on set in Italia Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 12 Juin 2017 à 1h35 PDT

Depuis son départ du Festival de Cannes, Emily Ratajkowski s'est donc envolée vers l'Italie pour les besoins du tournage de Welcome Home, où elle partagera l'affiche avec Aaron Paul, qui interprète Jesse Pinkman dans la série Breaking Bad.

Ils y joueront un couple à la dérive qui, pour essayer de sauver leur mariage, décident de louer une maison de vacances en Toscane, dans le nord de l'Italie. Malheureusement pour eux, le propriétaire de la villa n'aura pas que de bonnes intentions à leur égard. La date de sortie du film n'a pas encore été dévoilée.

La carrière d'actrice de la jeune femme prend de l'ampleur, après n'avoir joué que des rôles secondaire, dans Gone Girl par exemple, la jeune femme a réussi à se faire petit à petit une place dans le monde du cinéma. Ainsi dans We Are Your Friends, elle avait l'un des rôles principaux aux côtés de Zac Effron. Dans le prochain film de George Ratliff, elle interprétera à nouveau un personnage important.