Violences conjugales: battue par son ex, Loana handicapée à vie

A l'occasion de son retour dans Les Anges 9 sur NRJ12 le 24 mars prochain, et la sortie de sa reprise de Love Me Tender d'Elvis Presley, en duo avec son ami Eryl Prayer, Loana multiplie les interviews. Passée par plusieurs médias, radios et magazines, la gagnante de Loft Story 2001 a raconté à l'hebdomadaireVSD ses mésaventures amoureuses, et évoqué son handicap.

Loana a d'abord parlé de son ancien petit ami dealer qui l'avait séquestrée et lui avait extorqué pas moins de 100.000 euros il y a sept ans. La candidate de téléréalité de 39 ans est également revenue sur un autre ex qui, au cours d'une dispute, lui a "défoncé l'orbite en la faisant passer à travers une porte-fenêtre". Une violente altercation qui a eu de graves conséquences puisqu'elle a confié qu'elle était atteinte d'un trouble qui l'handicape beaucoup. L'ancienne conquête de Jean-Édouard souffre en effet de diplopie, une perception double d'un même objet: "j'ai failli perdre la vue", a-t-elle raconté.

Mais Loana, n'a pas l'intention de se laisser ce handicap la faire sombrer. Ses tentatives de suicide et ses addictions désormais derrière elle, la candidate des Anges se dit à nouveau épanouie: "je me sens sereine, heureuse. J'apprécie chaque jour, j'aime ma vie. La vie en général. Le bilan est plutôt positif, je suis fière d'avoir pu arrêter toute seule ces addictions, d'avoir traversé ces épreuves qui ont fait de moi ce que je suis".