Loana de retour dans la téléréalité pour une émission autour de la chirurgie esthétique (vidéo)

Il semblerait que Loana participe à une nouvelle émission de téléréalité autour de la chirurgie esthétique. Le programme, intitulé Zéro complexe, sera diffusé dès le 2 novembre sur la chaîne Star 24 et sur YouTube, la bande-annonce a déjà été dévoilée.

Après une courte musique, le visage de Loana apparait. La célébrité explique alors avoir des complexes depuis son adolescence et vouloir "retrouver une jolie silhouette et arrêter de porter des tailles 40". La blonde a beaucoup maigri depuis le tournage de cette séquence: elle a subi une sleeve gastrectomie en mars dernier. Ce genre d'opération consiste en une ablation d'une partie de l'estomac et permet de perdre du poids rapidement. Celle qui pesait un peu plus de 100 kilogrammes avant son opération faisait "entre 83 et 84 kilos" lors d'un interview au magazine Gala en juillet dernier.

Une perte de poids record qui a été rendue possible par une opération subie en Tunisie, là où a été tourné le programme de Star 24. La suite de la vidéo s'attarde sur les autres candidats, filmés durant leur aventure. Fanny des Marseillais, Lorène de La Revanche des ex, Lakhdar de La Villa des cœurs brisés, Yamina de 10 Couples parfaits ou encore Maeva de Secret Story ont eux aussi participé à cette expérience.

Loana avait déjà fait une courte apparition dans Les Anges, cette fois-ci peut-être sera-elle plus présente à l'écran.

Sur Twitter, les fans de ce genre de programmes n'ont pas tardé à donner leur avis. Si certains sont très heureux qu'un nouveau concept d'émission voit le jour, d'autres ont été plus mitigés. En effet pour de nombreux internautes, l'émission est un "copié collé" des vidéos du blogueur Jeremstar.

Le jeune homme a déjà plusieurs fois filmé des célébrités avant, pendant et après leurs opérations de chirurgie esthétique en Tunisie. La dernière en date: la pénoplastie de Sacha de Secret Story 8.