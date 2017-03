Loana défend son nouveau chéri Phil Storm et règle ses comptes avec ses détracteurs

Depuis plusieurs semaines, Loana semble filer le parfait amour avec Phil Storm, son nouveau petit ami. C'est en tout cas ce qu'elle a récemment affirmé lors d'un entretien accordé au Parisien. "J’ai rencon­­tré quelqu’un de merveilleux. Il est mannequin, mais ce n’est pas pour ça que je l’ai choisi. Et lui, il n’a pas besoin de moi pour vivre, ni pour exis­­ter", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter: "Notre histoire a débuté début mars. Entre nous ça a été un coup de foudre. Il éclaire ma vie, me fait rire, je me sens bien dans ses bras. On est heureux ensemble et c’est tout ce qui compte".

Mais rapidement, de nombreux internautes se sont interrogés sur la réelle sincérité de son nouveau petit ami et l'ont soupçonné d'être intéressé par son argent et sa notoriété. Agacée par toutes ces critiques, Loana a donc décidé de mettre les choses au clair en publiant sur son compte Instagram un message adressé à ses détracteurs.

"Je voulais juste vous dire que notre relation, avec Phil, est sincère et pure et qu'elle est basée sur la confiance et le respect de chacun. Je connais tout de lui et je l'accepte comme il est et je pense que de de son côté, il aime la personne que je suis devenue malgré mon passé difficile et pas celle que je représente dans les médias", a écrit l'ex-star de téléréalité de 39 ans précisant qu'elle vivait actuellement un compte de fée. "On est simplement heureux d'être ensemble et c'est pour cela que je tenais à vous remercier pour tous vos messages rempli de bonheur et pour ceux pour qui notre couple dérange, je voudrai leur demander de nous laisser vivre notre histoire tranquille. À toi, mon petit rayon de soleil, merci d'être entré dans ma vie, pour toujours", a-t-elle ajouté.

Et rapidement, son chéri a pris le relai, écrivant lui aussi un mot à l'encontre de ceux qui n'approuvent pas leur romance. "Loana et moi n'avons AUCUN secret l'un pour l'autre. Personne ne connaît notre histoire, nos partages, nos moments, nos vies. Ni l'un ni l'autre n'avons besoin de l'un ou de l'autre pour exister professionnellement", a-t-il écrit dressant au passage un portrait élogieux de Loana. "C'est une femme bien loin des préjugés qui lui sont souvent donnés, soyez en assurés. Une personne comme il en existe peu. Je serai toujours là pour la protéger et la soutenir. Qu'importe aux yeux des autres ce que nous vivons, nous sommes deux personnes qui vivent une fusion émotionnelle forte", a-t-il ajouté s'en prenant à ceux "qui pensent faire des mini buzz".