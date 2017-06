"Loft Story": Loana fait un remake de la fameuse scène dans la piscine (vidéo)

Le 28 avril 2001, la téléréalité française basculait dans un autre monde: celui de la décadence. Ce jour-là, au cours d'un épisode de la première saison de Loft Story, Loana et Jean-Edouard faisaient l'amour dans la piscine, sous l'œil des caméras. Si la scène avait été grandement censurée par M6, qui n'avait montré que le baiser langoureux entre les deux candidats du jeu, laissant les téléspectateurs imaginer le reste, les images de leur relation sexuelle avaient fuité sur Internet.

Buzz ou bad buzz? Quoi qu'il en soit, cette scène a fait la popularité de celle que l'on connait aujourd'hui sous son nom complet: Loana Petrucciani, grande gagnante de la saison 1 de Loft Story. Même si après l'émission le succès a vite tourné au cauchemar, la starlette ayant tenté à deux reprises de mettre fin à ses jours, elle ne regrette pas cette période de sa vie, sous les projecteurs.

Délire totale Bisous à tous.. Love pic.twitter.com/yVOPQYz5W3 — Loana (@LoanaKaresdanje) 20 juin 2017

Seize ans après, et âgée de 39 ans, l'ancienne bimbo a tenu à se rappeler ce souvenir avec beaucoup d'humour. Mardi 20, elle a publié sur les réseaux sociaux une vidéo d'elle qui refait un petit plongeon dans une piscine. "Coucou les loulous. Aujourd'hui je voulais vous faire une surprise, un truc un peu drôle. C'était juste pour vous montrer que 16 ans plus tard, Lolo peut être encore dans une piscine. (…) Petit clin d'œil" explique la désormais animatrice sur la chaîne Non Stop People dans cette courte séquence.

Par contre, dans ce remake ensoleillé, nulle trace de son partenaire de l'époque, Jean-Edouard Lipa, retourné rapidement dans l'anonymat, malgré sa reconversion dans la comédie et un début de carrière en tant que DJ.