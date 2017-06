Louis Sarkozy: sa nouvelle chérie, Natali Husic, plaît beaucoup à sa mère

Il a retrouvé l'amour dans les bras de Natali Husic. Depuis deux mois maintenant, Louis Sarkozy et sa nouvelle chérie semblent vivre un joli conte de fée, multipliant les voyages et sorties en France comme ailleurs. Et pour le plus grand plaisir du fils de l'ancien président, sa petite ami semble faire l'unanimité, surtout du côté de Cécilia Attias, sa mère. Alors qu'elle ne supportait pas son ancienne chérie, Capucine Anav, elle serait tombée sous le charme de la nouvelle, celle qui fait actuellement chavirer le cœur de son fils.

Ainsi, sur l'une de leurs photos postées sur Instragram, elle a laissé un mignon petit commentaire, quelques mots signifiant qu'elle approuve totalement leur relation amoureuse: "Vous êtes beaux", a-t-elle écrit. Une nouvelle qui ne doit probablement pas faire plaisir à Capucine Anav, laquelle n'a pas réussi à séduire son ancienne belle-mère. Comme l'expliquait VSD en janvier dernier, Cécilia Attias lui aurait fait savoir qu'elle la trouvait "inculte" et "vulgaire", désapprouvant son entrée au sein du clan Sarkozy.

Weekend. Une publication partagée par ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀natali. (@husicnatali) le 17 Juin 2017 à 11h33 PDT

Toutefois, malgré leur rupture, les deux ex-tourtereaux sont restés en bons termes."Louis est quelqu’un que je respecte beaucoup, que j’aime énormément. Avec qui j’ai vécu une très belle histoire d’amour. Il a été là pour moi quand je n’étais pas bien et je m’en souviens", avait confié la jeune femme à Gala en mars dernier.

Actuellement sur le départ de l'émission Touche pas à mon poste, la chroniqueuse aurait elle aussi retrouvé l'amour. Elle serait en couple avec Alain-Fabien Delon, le fils d'Alain Delon, depuis le début de l'année.