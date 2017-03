"Louise": une héroïne transsexuelle pour la première fois à la télévision

"C'est un film rempli d'humanité, rempli d'amour, c'est un message généreux pour parler de cette minorité trop souvent stéréotypée". L'actrice française Claire Nebout interprète dans la nouvelle série de TF1, diffusée à partir de ce lundi 6 à 20h50 sur TF1, le rôle d'une dénommée Louise (nom de l'héroïne et aussi de la série), premier personnage transsexuelle jamais vu à la télévision. "C'est une comédie familiale, destinée à un large public" a-t-elle expliqué ce lundi matin sur les ondes d'Europe 1, confirmant l'objectif de la première chaîne de casser les tabous sur la transsexualité et d'ouvrir le sujet à la discussion pour changer les mentalités.

Claire Nebout est un visage bien connu du petit écran. Son physique androgyne lui a d'ailleurs permis une fois de jouer un homme, en 1996. Elle interprétait le chevalier d'Eon, dans le film Beaumarchais, l'insolent, d'Edouard Molinaro. Mais elle n'est pas transsexuelle. Ce qui a motivé la production à la choisir, elle, plutôt qu'une comédienne transsexuelle, c'est uniquement son talent d'actrice. "Des comédiennes transsexuelles ont fait les essais, mais peut-être que ça n'a pas été assez convaincant. Et la chaîne a décidé, avec la production, (…) de me choisir moi" a-t-elle déclaré sur Europe 1.

En revanche, pour rendre le scénario plus réel et plus crédible, la production et la chaîne ont travaillé tout le long du processus de création avec des personnes appartenant à cette minorité, encore sous représentée dans les médias. Fabienne Servant Screiber, productrice, a confirmé cette ligne directrice, qu'elle s'est fixée avec ses collègues de travail: "Nous avons travaillé tout au long de l'écriture, et de la production du film, avec Flore, qui a regardé toutes les étapes du scénario, avec Brigitte Goldberg présidente de Trans-Europe, et avec une jeune femme qui s'appelle Stella. (…) Nous voulions être le plus réaliste possible, le plus véridique possible". Le pari est-il réussi? Réponse ce soir dans les deux premiers épisodes.

(Voir ci-dessous la bande-annonce de la nouvelle série de TF1: Louise)