Ce lundi, c'est la journée de la fesse

Alors que l'alerte "orange canicule" a été lancée dans seize départements de France, le site MademoiZelle a inventé en 2013 une journée très particulière qui va faire encore un peu plus grimper la température… En effet, depuis quelques années maintenant, le lundi 19 Juin est la journée de la fesse. Une tradition que le site féminin respecte à la lettre: diaporama des plus beaux fessiers de l'année ou encore un petit tour des plus belles fesses du cinéma français et international…Attention les yeux.

Sur Twitter, certains internautes ont partagé des gifs (images animées), ainsi que de drôles de message en clin d'œil à cette journée toute particulière. Grace aux hashtag #Journéedelafesses, les adeptes des réseaux sociaux ont de quoi rire (tout en se rinçant l'œil).

#JournéeDeLaFesse Promis, je ne vous montrerai peut-être pas les miennes. — JeanBon_cheminot (@lddj28) 19 juin 2017

Sur Instagram, les abonnés sont un peu plus timides. Pour le moment, aucune star n'a encore partagé de cliché pour célébrer cette drôle de journée. Mais les internautes pourront probablement compter sur certaines célébrités. On attend donc avec impatience l'arrivée de la photo de Kim kardashian ou d'Emily Rataschosky qui, on en est sûre, s'en donneront à cœur joie.

Cette journée a lieu au lendemain de la fête des pères qui a été un sujet très commenté sur les réseaux sociaux. Florilège de messages, de photos… les internautes n'ont pas hésité à déclarer leur amour à leur papa et le hashtag #FêtesdesPères a été énormément utilisé pour l'occasion.