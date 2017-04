Macron se trompe en citant IAM à Marseille, Mélenchon l'enfonce un peu plus (Vidéo)

A trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les candidats multiplient les meetings pour convaincre leur électorat de mettre leur nom dans l'urne le 23 avril prochain. En déplacement a Marseille samedi 1er, "sa ville de cœur", Emmanuel Macron a fait référence dans son discours devant les 6.000 sympathisants marseillais présents, à une star de la cité phocéenne, le groupe de rap IAM.

Le candidat d'En Marche! a cité le titre Nés sous la même étoile sans s'apercevoir que le contexte n'était absolument pas lié au message véhiculé par les paroles de la chanson: "La culture, notre culture c’est ce qui nous tient. C’est ce qui permet à chacune et chacun de sortir de sa condition et d’accéder à un commun. Parce que oui… Ce n’est pas ici que je vais vous l’apprendre, nous sommes bien nés sous la même étoile! IAM a supporté cette culture française aussi, n’en déplaise à certains qui les mettaient de côté". Là où Emmanuel Macron a vu un symbole de rassemblement à travers "une même étoile", le groupe IAM dénonçait les différences de parcours causées par les inégalités sociales qui séparent les êtres en fonction de leurs origines sociales respectives. "Personne ne joue avec les mêmes cartes/ Le berceau lève le voile/ multiples sont les routes qu´il dévoile/ Tant pis, on n´est pas né sous la même étoile", chante le groupe.

L'occasion était trop belle pour Jean-Luc Mélenchon, qui a tout de suite commenté le flop de son adversaire politique. "Il y a un type, marrant comme gars: monsieur Macron. Moi, je le trouve drôle. Il leur cite un poème, il ne l'a pas lu! C'est fou! Il leur dit: +Ah, c'est pas ici que je vais vous dire qu'on est tous nés sous la même étoile+. Et bam, il leur passe la musique à fond les ballons! Sauf que le poème, il dit le contraire! Il dit +On n'est pas nés sous la même étoile!+ Il faut réfléchir! Moi je trouve ça drôle. Il faut être culotté quand même pour citer un truc qu'on n'a pas lu", a ironisé le candidat de La France Insoumise lors de son meetin à Châteauroux le dimanche 2.

(Voir ci dessous la vidéo de Jean-Luc Mélenchon qui raille Emmanuel Macron publié par Franceinfo)