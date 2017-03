Endométriose: Laetitia Milot rassure ses fans sur Twitter après une opération chirurgicale

Elle partage depuis plusieurs années son combat contre l'endométriose. Il était donc important pour elle de donner des nouvelles de sa santé après cette étape cruciale. L'actrice française Laetitia Milot a publié lundi 20 sur son compte Twitter une photo d'elle sur un lit d'hôpital, alors qu'elle venait de se faire opérer dans l'optique d'augmenter ses chances d'avoir un enfant, comme en témoigne le hashtag #espoirBébé.

Elle a reçu des centaines de messages de soutien de fans heureux qu'elle aille bien mais aussi de jeunes femmes et de jeunes mamans qui s'identifient à son parcours. Des célébrités, dont la chanteuse et comédienne Lorie Pester, lui ont également témoigné leur affection.

Ma bichette @LMilotOfficiel, je pense fort à toi. Repose toi bien ! Ensemble sortons cette maladie de l'ombre. https://t.co/Zb80ecN7Ue — Lorie Pester (@LoriePester) 21 mars 2017

La jeune femme de 36 ans se bat depuis des années contre cette maladie gynécologique qui touche une femme sur dix et diminue gravement les chances de pouvoir procréer. Dans ce combat qu'elle poursuit avec acharnement aux côtés de l'association EndoFrance, elle a toujours cherché à sortir cette pathologie, encore trop méconnue et surtout diagnostiquée trop tard, de l'ombre.

D'où le besoin de partager son quotidien bien qu'à l'époque où elle jouait activement dans Plus Belle la Vie, elle ne le faisait pas trop. A partir de 2010, elle a commencé à se confier sur ce mal qui la ronge en écrivant des livres. En 2016, elle a ouvert son cœur dans Le bébé, c'est pour quand? et parlé de l'endométriose comme une maladie de couple, difficile à vivre au quotidien également pour le partenaire.

Rencontrée en mai 2016, Laetitia Milot avait confié: "Il y a trois à six millions de femmes touchées par l’endométriose, mais on oublie trop souvent le compagnon, dont le soutien compte plus que tout. C’est une maladie de couple, qui peut très bien le détruire, car encore une fois elle touche à l’intimité. Il faut absolument rester soudés, et se battre".

A cette époque déjà, le soutien du public lui avait donné du courage et de la force pour continuer à se battre contre l'endométriose. "C’est très émouvant. Ça me donne encore plus de force pour me battre. Ça me donne envie d’aller encore plus loin. Les femmes qui souffrent sont tellement heureuses qu’on en parle, ça me donne du courage".