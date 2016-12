Mannequin challenge en apesanteur: une première pour Thomas Pesquet et ses collègues astronautes (VIDEO)

Le Mannequin challenge a atteint une dimension spatiale. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont pris la pose devant la caméra de Thomas Pesquet. Le Français a ensuite diffusé la vidéo sur son compte Twitter jeudi 29. Ce défi, qui s'est répandu en ligne cet automne, consiste à se figer comme un mannequin pendant qu'une personne filme la scène. Réalisé généralement en groupe, il est souvent lié à une activité professionnelle ou une cause à défendre, l'UNICEF en a réalisé un pour dénoncer l'excision.

Thomas Pesquet et ses cinq collègues ont réalisé le premier et "seul Mannequin Challenge" dans l'espace. Un défi difficile à réaliser du fait de l'apesanteur. Mais les astronautes parviennent à donner l'illusion d'une parfaite immobilité si bien que l'on se demande si la vidéo n'est pas truquée. Le premier astronaute est suspendu en apesanteur, une autre filme trois de collègues vaquant à leurs occupations spatiales. Tout l’équipage s’y est mis pour vous offrir le seul #MannequinChallenge de l’espace et en même temps une visite de la @Space_station! pic.twitter.com/TSWp96jr8o

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) 29 décembre 2016

Déception un peu chauvine, c'est au Français qu'a échu le rôle d'immortaliser la scène dont-il est donc absent, se dévouant pour l'équipe. La vidéo a été réalisé dimanche, comme l'explique Thomas Pesquet sur sa page Facebook: "Dimanche, c'est notre jour de repos et on a le temps de s'amuser un peu avec l'impesanteur..." Très fier de la performance de ses collègues, il la compare à "un mélange de science-fiction et de cinéma d'anticipation".

Une vidéo qui permet également de visiter la Station spatiale internationale où le Français et ses partenaires de misson Oleg Novitski et Peggy Whitson vont passer plusieurs mois dans le cadre de la mission scientifique Proxima, en hommage à l’étoile la plus proche de notre Soleil. Thomas Pesquet, âgé de 38 ans, est le dixième spationaute français à voyager dans l'Espace. Il doit réaliser une cinquantaine d'expériences scientifiques pour le compte de l'Agence spatiale européenne (ESA) et du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES).