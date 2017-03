Cara Delevingne fait des confidences sur sa vie sexuelle (VIDEO)

Cara Delevingne était invitée à l'émission Comic Relief diffusée sur la BBC One à l'occasion du Red Nose Day vendredi 24. Elle y a fait une confidence très intime sur sa vie sexuelle.

Mannequin mondialement connu, égérie de grandes marques de luxe comme Yves Saint Laurent ou Chanel, Cara Delevingne s'est aussi lancée dans une carrière de comédienne il y a quelques années.

La jeune actrice sera d'ailleurs à l'affiche du prochain film de Luc Besson, Valérian et la Cité des Mille Planètes, où elle jouera l'un des rôles principaux.

Si tout lui réussi dans sa vie professionnelle, la jeune femme est aussi très engagée et milite pour l'accession des jeunes filles à la scolarité. Mais c'est une autre cause qu'elle était venue soutenir vendredi sur la chaîne anglaise BBC One: le Red Nose Day, qui récolte des fonds pour les enfants malades.

Pourtant la discussion entre l'animateur Graham Norton et la jeune femme a vite pris une tournure étrange... jusqu'à ce qu'il lui demande si elle avait déjà fait l'amour dans un avion.

Un peu gênée, Cara Delevingne a tout de même répondu par l'affirmative, expliquant qu'un "pervers" la regardait alors qu'elle faisait l'amour, "c'était dégoutant" a expliqué le mannequin. Elle a conclu par un petit message à son père: "mon père regarde, désolé papa".

On ignore qui était le (ou la) partenaire sexuel(le) de la star, qui n'a jamais sa bisexualité. Ses deux dernières amourettes connues étaient avec l'actrice Michelle Rodriguez puis pendant près de deux ans avec la chanteuse Annie Clark, plus connue sous le nom de St. Vincent.

