Cristina Cordula et Frédéric Cassin se marient en Italie dans un décor romantique

Après trois ans de relation, Cristina Cordula et Frédéric Cassin ont sauté le pas. Mardi 6, la fête s'est déroulée dans le Caesar Augustus, un palace accroché à la falaise de Capri, en Italie, au sud de la baie de Naples. Les deux amoureux ont fêté leur union lors d'une soirée romantique avec vue sur l'océan. Comme on pouvait s'y attendre, la Reine du shopping sur M6 s'est affichée avec une magnifique robe couleur crème, courte devant avec une traîne en tulle derrière, signée Giambattista Valli. Quand à son mari et fondateur du groupe StarAsia, le style plus sobre était de mise: il portait une chemise bleu clair, un pantalon noir et des baskets. Pour immortaliser cette soirée, de nombreuses photos ont été posté sur Instagram avec le hashtag "Cris et Fred".

Wonderful opening! Vous êtes dans le theme mes cheris #crisetfred A post shared by Gilles Marliac (@gillesmarliac) on Jun 6, 2017 at 2:56pm PDT

Casório em Capri! #crisetfred #capri #italy #marriage #couchésoleil A post shared by Vicente de Paulo (@vicentedepaulorio) on Jun 7, 2017 at 2:13am PDT

Getting ready for #cristinaandfred a sunset party in Capri @vicentedepaulorio A post shared by Mr Robert Forrest (@mrrobertforrest) on Jun 6, 2017 at 12:07pm PDT

Alors que Cristina Cordula s'affiche en permanence dans les médias et les réseaux sociaux, son mari est quant à lui plus discret. Seule certitude: ils partagent tous les deux une passion pour la mode "Mon compagnon s’habille très bien, et c’est un très bon compagnon de shopping aussi ! Il a un super don esthétique et sait trancher quand j’ai un doute. On aime faire les boutiques tous les deux. Mais il n’a pas vraiment besoin de mes conseils: son look est top !", avait-elle confié a TéléStar. Ils s'étaient montrés en public pour la première fois main dans la main lors de la soirée Octobre Rose, à Paris, en septembre 2015.