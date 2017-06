Mathieu Kassovitz se lance dans la boxe: son premier combat ce samedi soir à Deauville (photo)

Il a presque 50 ans et va se frotter pour la première fois à la dure réalité du ring. Le réalisateur Mathieu Kassovitz sera en effet présent ce samedi 10 à Deauville, dans le cadre d'un gala "Boxing for Legend" organisé autour des champions Maxime Beaussire et Souleyman M'Baye. Mais l'acteur et réalisateur français ne sera pas assis dans les sièges VIP du Centre international de Deauville. Il sera, gants aux poings, à affronter un autre boxeur pour ce qui sera le premier combat de sa "carrière". Un pari pour le moins audacieux pour celui qui n'a débuté sérieusement la boxe… que depuis six mois.

C'est sur le tournage du film Sparring (prochainement en salles) que Mathieu Kassovitz s'est frotté pour la première fois au noble sport. Il y incarne un boxeur sur le déclin qui devient le partenaire d'entraînement d'un champion interprété par Souleymane M'Baye lui-même. Cette expérience d'acteur l'a visiblement convaincu de poursuivre hors des caméras. "Je n'ai pas une envie absolue de monter sur un ring mais quand on s'entraîne pour un sport, c'est bien d'aller jusqu'à la compétition". Il admet cependant une légère appréhension: "Je cherche à me défier, pour savoir si je peux être bon sur le ring. Je sais que ça va être violent, dangereux... Toute ma famille sera là".

Il fera face à un autre boxeur de la catégorie des "vétérans", Franck Barigault, dans le cadre d'une opposition qui durera trois rounds de deux minutes. Mathieu Kassovitz combattra sous le pseudonyme de "Papa Kasso" . Le combat (et la suite de l'événement bien entendu) sera retransmis en direct sur la chaîne L'Equipe à partir de 20h50.