Matthieu Delormeau fait son retour sur la scène médiatique sans un mot pour "TPMP", ses fans en colère

Comme une fleur. Alors qu'il observait un silence total sur les réseaux sociaux comme à la télévision depuis un mois, Matthieu Delormeau est réapparu dans une vidéo sur Facebook jeudi 15. Ce n'est pas sur sa page personnelle qu'il s'est montré, mais sur celle d'un site où se déroulera bientôt un événement. Le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste a en effet juste fait la promotion d'une soirée dans une boîte de nuit à Saint-Quentin -le Labô- le 24 juin prochain.

"Je serai là pour faire la fête avec vous à Saint-Quentin. Je suis très en forme, on va s’éclater" a-t-il déclaré sans évoquer ni sous-entendre quoique ce soit par rapport à TPMP. Ce qui a fortement énervé ses fans, qui lui reprochent son silence sur le sujet.

"Même pas un mot pour tes fans et ton silence depuis un mois? Redescend de ton nuage…" a par exemple écrit un jeune homme en commentaire de la vidéo. "A un moment donné, il faudra quand même avoir le cran de dire ce qu'il se passe ou s'est passé" s'est agacée une fan. Un autre a été plus véhément: "Reste chez toi! +TPMP+ se débrouille très bien sans toi".

Beaucoup d'autres fans ont tout de même étalé leur tristesse et demander le retour du présentateur dans TPMP, ainsi que dans Il en pense quoi Matthieu? le vendredi.

Le chroniqueur est aux abonnés absents dans TPMP depuis le 19 mai, jour où il avait témoigné son émotion et son indignation suite au fameux canular téléphonique jugé homophobe diffusé la veille. Canular qu'il pensait monté de toute pièce. "J'étais persuadé que c'était amusant mais que c'était un show monté et que des comédiens étaient en ligne. Imaginez-vous s'il y avait eu une conséquence un soir, ou si le môme avait fait une bêtise ensuite. On ne joue pas avec ça", avait-il réussi à articuler en étant coupé à plusieurs reprises par Cyril Hanouna.

Matthieu Delormeau était en outre régulièrement la cible des moqueries, des quolibets voire de plaisanteries cruelles de la part de plusieurs animateurs, à commencer par Cyril Hanouna. Un comportement de ses collègues qui semblait, parfois, sincèrement l'affecter.