Mélanie Ségard, la jeune femme trisomique qui a présenté la météo sur France 2, n'ira pas sur "TPMP" (VIDEO)

Elle a réalisé son rêve mardi 14 en présentant la météo sur France 2 à une heure de grande écoute. Et les audiences ont largement suivi. L'intervention de Mélanie Ségard, une jeune trisomique de 21 ans, a été vue par plus de 5,3 millions de téléspectateurs (20,7% de part d'audience), et sa page Facebook a dépassé la barre des 250.000 "likes".

Une performance qui a suscité immédiatement les sollicitations médiatiques à la télévision. La jeune femme a ainsi été demandée sur BFM TV, pour un programme qui n'a pas été précisé, et surtout dans Touche pas à mon poste. Le talk-show de Cyril Hanouna aurait souhaité s'attacher la présence de la jeune femme aux côtés de ses chroniqueurs pour une émission.

Mais les choses ne se feront pas… du moins pas immédiatement. Peur d'un tourbillon médiatique qui aurait dépassé la jeune femme? Crainte d'invitation pas complètement altruiste sur la question de la lutte pour faire accepter le handicap? Toujours est-il que pour Christophe Magnan, directeur de la communication de l'Unapei, la principale fédération de défense des handicapés mentaux et de leurs familles qui a encadré le passage à la télé de Mélanie, c'est "niet". Il l'a confirmé au micro d'Europe 1. "Pour l’instant, BFM TV et Touche pas à mon poste, ce n’est pas prévu pour Mélanie. La météo, c’était son rêve, on va en rester là".

"Nous, à travers cette action avec Mélanie, au-delà de réaliser son rêve, on veut porter un message plus large sur une société qui soit capable d’accueillir toutes les différences" explique-t-il également, faisant bien comprendre que le but n'est pas de faire d'une jeune fille trisomique un phénomène médiatique qui pourrait déraper.

(Voir ci-dessous la prestation de Mélanie Ségard sur France 2 le mardi 14 mars)