Michael Fassbender et Alicia Vikander vont bientôt se marier à Ibiza (photo)

C'est l'un des événements glamour de ce début de semaine: Michael Fassbender et Alicia Vikander vont se marier "le mois prochain" à Ibiza. C'est le tabloïd anglais The Sun qui a révélé l'heureuse nouvelle dimanche 3, bien que les deux amoureux tentent de garder la cérémonie secrète.

Les deux acteurs se sont rencontrés lors du tournage du film Une vie entre deux océans en 2014, une idylle face caméra qui est vite devenue bien réelle. Après trois ans de relation, les deux amoureux ont donc décidé de sauter le pas lors d'un événement qu'ils veulent secret.

Mais The Sun semble tout de même bien informé et l'interprète de Magneto dans les films X-Men et la jolie suédoise de 28 ans auraient prévu de sceller leur union à Ibiza lors de "la fête de l'année". Des festivités mémorables passées sous silence même pour les invités: "on leur a dit de se rendre à Ibiza à une date précise, puis ils seront pris en charge et amenés à l'hôtel".

Une publication partagée par Alicia Vikander (@aliciavikanderdaily) le 6 Juil. 2017 à 1h44 PDT

Ibiza semble être leur île favorite: en effet l'Irlandais de 40 ans et sa compagne, qui incarnera Lara Croft dans le prochain film Tomb Raider en salle en mars, y ont déjà été aperçus cet été. Sur la plage enlacés, les deux avaient l'air de filer le parfait amour. Ils ont aussi passé quelques temps sur un yatch luxueux et les fans avaient admiré la silhouette musclée de la jeune femme, visiblement très entrainée pour jouer le rôle de l'aventurière jusqu'ici réservé à Angelina Jolie.

Après leur mariage, qui s'annonce grandiose, les deux acteurs retrouveront les longues semaines de promotions pour leurs films respectifs: en novembre prochain Michael Fassbender sera à l'affiche du film Le bonhomme de neige.