Michel Cymes prend la tête d'un nouveau magazine santé

Rien n'arrête Michel Cymès: ce médecin, déjà chroniqueur sur RTL et animateur sur France 2 et France 5, lance jeudi 7 un magazine autour de la santé. Dr Good sera un bimestriel, a-t-il annoncé mardi 5. Très populaire, le médecin compte sur son image pour attirer les potentiels lecteurs de cette nouvelle publication.

En effet, Michel Cymès s'affiche déjà en couverture de Dr Good!. "je ne me prends pas pour Jésus, mais je me sens investi d'une mission. J'ai la chance d'avoir une popularité très importante, accompagnée d'une légitimité, car j'exerce encore. Je me sens investi d'une mission: essayer de tisser une toile pour toucher le plus de monde possible, car il y a un vrai besoin de messages autour de la santé", a expliqué le praticien qui veut aussi que son magazine soit tourné vers le bien-être.

En vente dès jeudi : Dr. Good, le nouveau magazine santé et bien-être avec Michel Cymes qui va changer votre quotidien ! pic.twitter.com/2Um1AcCcJT — DrGoodMag (@DrGoodMag) 5 septembre 2017

Ce nouveau directeur de rédaction veut que le magazine, qui comptera une centaine de pages, mise sur la prévention mais aussi la bonne humeur, qui caractérise bien souvent l'animateur considéré comme l'un des préférés des français.

Dr Good! sera une édition du groupe Mondadori France, qui détient aussi Grazia, Biba, Top Santé ou encore Vital.

En plus de cette publication santé et bien-être, Michel Cymès continuera à officier sur France 5 dans le Magazine de la santé, sur France 2 pour Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ainsi que sur la radio RTL durant la matinale dans laquelle il a chaque jour une chronique médicale. La rentrée 2017 s'annonce donc bien chargée pour le chirurgien ORL qui continue à pratiquer en plus de toutes ses activités.