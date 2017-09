Michelle Obama et Serena Williams se déguisent en Beyoncé pour son anniversaire (photos)

La star Beyoncé célébrait lundi 4 son anniversaire. A cette occasion, plusieurs de ses amies proches ont posé déguisées en elle même. Mais plus qu'un joli hommage, c'est un appel aux dons que Serena Williams ou encore Michelle Obama ont lancé.

En effet, les photos entraient dans le cadre de la campagne BEYGOOD que la chanteuse engagée a mise en place sur son site Internet. "Queen B", travaille avec plusieurs associations de Houston, au Texas.

La ville a connu fin août-début septembre d'importantes inondations suite à la tempête Harvey et les dons récoltés par la star permettront "d'aider à long-terme la reprise mais aussi de distribuer des produits de première nécessité comme des lits de camp, des couvertures et des oreillers, des produits pour bébé et hygiéniques, des fauteuils roulants et bien d'autres choses", est-il écrit sur le site internet de l'interprête de Single Ladies.

Il y a maintenant 36 ans, Beyoncé est en effet née à Houston. Et si elle n'habite plus au Texas, la belle qui vit désormais entre New York et Los Angeles semble toujours très attachée à sa ville natale.

Michelle Obama, Serena Williams, Kelly Rowland mais aussi Blue Ivy, la fille de la chanteuse, ou encore sa mère et sa belle mère ont pris la pose pour l'occasion. Tête baissée, elles étaient toutes vêtues du fameux costume noir que la chanteuse portait dans son clip Formation, qui célébrait ses racines, issu de l'album Limonade sorti en 2016.

La tempête Harvey a frappé Houston à la fin du mois d'août et a causé la mort de plus de 40 personnes, selon un bilan encore provisoire début septembre, ainsi qu'entre 30 et 100 milliards de dollars de dégâts. Des milliers d'habitants y ont perdu leur maison.