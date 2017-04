Mimie Mathy: opérée du dos, l'actrice raconte sa nouvelle vie

Mimie Mathy va mieux et le fait savoir. Dans une interview accordée dimanche 2 au Parisien, l'actrice s'est confiée sur son état de santé. "Je vais très bien. J'ai subi une opération de la colonne vertébrale il y a deux mois et elle s'est bien passée. J'avais évoqué une hernie discale pour n'affoler personne. Mais c'est plus sérieux: j'ai eu une arthrodèse, un élargissement du canal rachidien. J'ai eu la chance de tomber sur une équipe médicale impeccable et un chirurgien virtuose. Il y avait du boulot dans les fondations un peu branlantes", a-t-elle expliqué précisant qu'elle était restée six heures sur le billard et qu'elle avait désormais une cicatrice de 30 centimètres. Cette opération était toutefois indispensable car l'actrice de 59 ans souffrait beaucoup. Mais que ses fans se rassurent: tout ça fait partie du passé. "Aujourd'hui, je suis une vraie jeune fille et je repars pour vingt ans", a-t-elle ajouté.

Remise sur pieds, la star de Joséphine, ange gardien a désormais plein de projets. "Je vais déjà pouvoir vivre sans avoir mal et cela change tout. Et surtout retrouver mon mari et dormir dans un grand lit!", s'est-elle enthousiasmée précisant qu'elle allait reprendre le tournage du téléfilm le 17 avril prochain avec le numéro 85 aux côtés d'Isabelle Renauld. Pour elle, il n'y a rien de risqué. "Joséphine, ce n’est pas James Bond: je ne vais pas sauter d’une voiture! J’enchaînerai en juin avec un autre inédit", a-t-elle expliqué.

L'actrice, qui n'avait pas participé à la dernière tournée des Enfoirés en raison de son état de santé, est également revenue sur son ouvrage, baptisé Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la naissance qui sortira le 11 mai prochain. "A l’heure où tout le monde se pose des questions sur son avenir, où tout va mal, on veut montrer qu’on peut s’en sortir même quand on a été abandonné à la naissance et qu’on mesure 1m32. On va filer la pêche à tout le monde après les élections!", a-t-elle expliqué.