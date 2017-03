Miss Colombie: la perdante Vanessa Dominguez jette un regard noir quand elle réalise sa défaite, et éclipse la gagnante (VIDEO)

C'est le moment le plus scruté lors d'un concours de Miss. Il reste les deux finalistes qui attendent, sourire de façade, que soit prononcé le nom de celle qui remporte le concours de beauté. Et donc, par déduction, celui de la malheureuse qui échoue sur la dernière marche et devra se contenter d'une anonyme fonction de "première dauphine". Et, traditionnellement, alors que la gagnante essaie de résister aux larmes, la perdante reste de marbre et s'éclipse discrètement, toujours en souriant.

Pourtant, lors de la dernière édition du concours de Miss Colombie le 20 mars, c'est bien la réaction spontanée de la perdante, au moment d'entendre le nom de celle qui l'a doublée sur la ligne d'arrivée, qui a retenu l'attention.

Vanessa Dominguez, la perdante, qui semblait visiblement certaine de gagner, a eu le plus grand mal à masquer sa déception. La jeune femme originaire de Bogota a réagi à sa défaite en fermant les yeux et en se crispant fortement. Puis, c'est un regard noir, intense et même impressionnant qu'elle lance sur la foule au moment de les rouvrir. Elle parviendra malgré tout à saluer sa rivale, mais là encore sa déception était flagrante. Elle a surtout totalement éclipsé la joie de la victoire de celle qui est maintenant Miss Colombie, Laura Gonzales Ospina.

Sans le savoir Vanessa Dominguez poursuit ce qui pourrait devenir une petite tradition colombienne dans les concours de beauté: celle de la perdante qui devient finalement plus connue que la lauréate. En effet, le buzz généré par la réaction de Vanessa Dominguez a largement surpassé la victoire de Laura Gonzales Ospina. Une situation qui rappelle le cas de Miss Univers 2015 lorsque l'animateur Steve Harvey a attribué le titre par erreur à Miss Colombie Ariadna Gutierrez… avant d'expliquer sur la scène qu'il s'était trompé, et que c'était finalement l'autre finaliste, Miss Philippines, qui l'avait emporté. Si la déception avait dû être terrible pour la jeune femme couronnée par erreur pendant quelques secondes… elle est finalement devenue plus connue (elle a entamé une carrière au cinéma) que la lauréate Pia Wurtzbach qui est retournée dans l'anonymat.

(Voir ci-dessous la réaction de la perdante du concours de Miss Colombie Vanessa Dominguez)