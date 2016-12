Miss France 2017: polémique autour d'une photo "blanchie" d'Alicia Aylies dans "Paris Match"

Benjamin Decoin, un photographe de Paris Match aurait-il volontairement éclaircie la peau d'Alicia Aylies, la Miss France de 2017, pour un cliché dans le célèbre magazine? En effet, sur cette photo, la belle jeune femme y apparaît, visage souriant, sur une plage enneigée du Languedoc. Problème de lumière ou retouche? Sa peau paraît plus claire que sa pigmentation naturelle. Et ses cheveux, à l’origine naturellement bouclés, sont lissés.

Ni une ni deux, les réseaux sociaux se sont enflammés sur le sujet. De nombreux internautes accusent Paris Match d’avoir blanchi la peau d’Alicia Aylies.

De son côté, le magazine a choisi de ne pas répondre à la polémique. En revanche, Benjamin Decoin, le photographe à l’origine de ces photos, a fait part de son sentiment à L’Express. "Bien sûr que non, nous n’avons rien +blanchi+! Elle est très éclairée, il y a des flashs", a-t-il déclaré. Et d'ajouter: "ce serait vraiment bizarre de blanchir Alicia alors que les téléspectateurs l’ont vue pas plus tard que samedi". La pâleur de la peau sur la photo décriée serait donc uniquement due à l’éclairage et au soleil du Languedoc et non pas à un prétendu "blanchiment uniformisé comme peuvent le penser certains internautes".

Quant aux cheveux de la belle, Sylvie Tellier s'est chargée de répondre dans un tweet, photos à l'appui d'Alicia Aylies avec différentes coiffures, illustrées par ces propos: "notre miss elle fait ce qu'elle veut avec ses cheveux et tout lui va à merveille!!! Et vous quel look préférez-vous?".