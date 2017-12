Miss France 2018: le jury de l'élection dévoilé

La composition tant attendue du jury de l'élection de Miss France 2018 a enfin été dévoilée ce lundi 11. Le comité Miss France avait déjà révélé qu'Iris Mittenaere, Miss Univers 2016, et le créateur Jean-Paul Gaultier présideraient la cérémonie. A leurs côtés, cinq autres célébrités devront départager les 30 Miss régionales lors de l'élection qui aura lieu samedi 16.

Des rumeurs insistantes voulaient que la chanteuse Nolwenn Leroy fasse partie de ce casting de rêve et elles avaient raison: l'artiste sera bien chargée de noter les Miss. Avec elle, le rugbyman du Rugby Club Toulonnais Vincent Clerc prendra la place du boxeur Tony Yoka, qui avait participé à l'émission l'année passée.

Grande nouveauté, l'humoriste Anne Roumanoff sera aussi de la partie et ce pour la première fois. Le beau gosse espagnol Agustin Galiana, acteur dans la série Clem et finaliste de l'émission Danse avec les Stars, sera lui aussi présent lors de l'élection de la plus belle femme de France à Châteauroux.

Enfin Lorie Pester, actuellement détentrice du premier rôle dans la série Demain nous appartient, sera la cinquième membre de ce jury qui aura la lourde tâche de trouver la remplaçante d'Alicia Aylies qui devra rendre sa couronne après une année de règne.

Comme tous les ans, les membres du jury devront sélectionner leurs candidates favorites dans un premier temps. En effet les Miss sélectionnées au premier tour seront choisies exclusivement par les célébrités. Le choix se fera d'après leur physique bien sûr mais aussi d'après leurs résultats au test de culture générale et entretiens.

De 30 Miss, il n'en restera alors plus que douze. Ce sera ensuite aux téléspectateurs de voter pour leur reine de beauté préférée. Une seconde sélection évincera cette fois-ci sept candidates. Ensuite, les cinq jeunes femmes restantes seront à nouveau sélectionnées par les téléspectateurs qui choisiront alors leur nouvelle Miss France.