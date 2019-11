Miss France 2020 : nos 5 favorites pour l’élection du 14 décembre (Photos)

Le 14 décembre prochain, la France fera connaissance avec sa 90e Miss France. La rédaction de France-Soir a sélectionné ses cinq favorites et vous fait découvrir leur visage et leur parcours.

Jade Simon-Abadie, Miss Centre-Val de Loire 2019

Miss Centre-Val de Loire est Tourangelle : Jade Simon-Abadie a 22 ans. Originaire de Neuillé-Le-Lierre (Indre-et-Loire), elle est étudiante en master 2 communication des entreprises à la Sorbonne et d’ores et déjà diplômée en licence pro des métiers de l’image et du son. Lors de sa présentation à la soirée de son élection elle a expliqué : « Je suis fille de pompier. Et je veux transmettre la valeur de l’altruisme ». Elle a également fait part de sa fierté de représenter « une région dont le patrimoine est si riche d’Histoire, d’histoires et de châteaux droits sortis des plus beaux contes de fées. »

Marine Clautour, Miss Normandie 2019

Marine Clautour a participé à de nombreux concours de beauté avant d’être élue Miss Normandie. Véritable compétitrice qui a longtemps pratiqué le twirling et la gymnastique, elle vit près de Rouen. Étudiante en master assurance et gestion du patrimoine, elle travaille en alternance dans une compagnie d’assurance. Une formation qu’elle va devoir mettre entre parenthèses pour participer à l’élection de Miss France et à son marathon de préparatifs qui se déroulera cette année à Tahiti.

Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019

Miss Tahiti vient cette année de l’île polynésienne de Moorea. Âgée de 22 ans, elle est passionnée d’art et rêve d’intégrer une école de mode pour y exercer son talent de dessinatrice. Mannequin et amatrice de pâtisserie à ses heures, elle est fan d’Amal Clooney et entend, si elle est élue Miss France 2020, s’engager pour la protection de l’environnement : « Sans l'environnement nous n'avons rien et sans lui, toute autre cause n'aurait pas de sens. »

Morgane Fradon, Miss Picardie 2019

Étudiante en langue étrangère appliquée, Morgane Fradon avait mobilisé tout son entourage au soir de l’élection de Miss Picardie 2019 : « J’ai mobilisé tout le monde. Ma famille, de la famille éloignée. J’ai déplacé un bus. C’est ma maman qui a tout organisé. » Après la préparation à Tahiti, île de Miss France 2019 Vaimalama Chaves, la jeune femme de 20 ans devra se rendre à Marseille pour l’élection de Miss France 2020, le 14 décembre.

Florentine Somers, Miss Nord-Pas-de-Calais 2019

Si Florentine Somers s’est présentée à l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais et vise désormais la couronne de Miss France 2020, elle a des projets plein la tête si elle ne gagne pas : « Je dois passer mon concours d’éducateur spécialisé en fin d’année. J’ai également rempli un dossier également pour faire un service civique, mais je ne sais pas si j’aurai le temps de le faire. »

Sera-t-elle la 4e jeune femme nordiste à représenter l’élégance à la française ? Réponse en compagnie de Sylvie Tellier (présidente du comité miss France) et de Jean-Pierre Foucaud, le 14 décembre sur TF1 !