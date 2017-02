Miss Univers: Iris Mittenaere pousse un coup de gueule à la télévision américaine (VIDEO)

"Je ne suis pas qu'un visage ou un sourire". Iris Mittenaere, fraîchement débarquée aux Etats-Unis, enchaîne les interviews et apparitions dans les médias américains. La nouvelle Miss Univers –seulement deuxième Française a décroché cette couronne dans l'histoire du concours- a d'ailleurs poussé un petit coup de gueule contre certains préjugés lundi 6 au matin, dans l'émission Good Morning America, diffusée sur ABC.

Alors que le journaliste lui demandait ce qu'elle détestait chez certaines personnes, Miss France 2016 a répondu: "Je n'aime pas quand les gens pensent que lorsqu'on est Miss France ou Miss Univers on ne peut pas faire d'études ou être intelligente. Je déteste ça! Je suis fière d'entre être là car à chaque fois que je dis que je vais être chirurgien dentiste, je prouve que je ne suis pas qu'un visage ou un sourire. Je suis plus que ça". Le tout dans un anglais très correct, surtout pour quelqu'un qui ne vit aux Etats-Unis -à New York plus précisément- que depuis quatre jours.

Iris Mittenaere semble aborder son règne de Miss Univers très sereinement. C'est en tout cas un visage très détendu et très souriant qu'elle a affiché lors de ses premiers échanges avec les journalistes américains. Elle s'est rapidement adaptée à l'esprit "show" des émissions américaines, comme on peut le remarquer dans Live With Kelly, où elle a avoué rêver de voir la Statue de la Liberté de près, acceptant même l'invitation de Kelly Ripa -la présentatrice- de l'accompagner sur le monument historique.

(Voir ci-dessous le coup de gueule d'Iris Mittenaere à la télévision américaine)

Iris Mittenaere élue Miss Univers : Son gros... par nonstopzappingofficiel